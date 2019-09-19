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19 Вересень 2019, Київ 19:40
Новини | Суспільство

Український студент готується запустити першу в світі лінію з переробки листя на папір

«Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний», – заявив Валентин Фречка

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В Україні незабаром може розпочатися виробництво eco-friendly паперу з опалого листя за технологією, яку запропонував український школяр, а нині студент Київського національного університету імені Шевченка Валентин Фречка, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За повідомленням, днями технологія виготовлення паперу з опалого листя RE-leaf успішно пройшла випробовування на спеціалізованому обладнанні і готова до роботи в «масштабних умовах».

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«Ми підтвердили ефективність використання листя як замінника деревини. Ми виготовили папір на спеціалізованому обладнанні, яке показало, що папір і справді якісний», – написав дослідник.

За його словами, зараз необхідно вдосконалити певні деталі, але загалом вже скоро можна буде говорити про першу в світі лінію переробки опалого листя на паперову продукцію.

Раніше Валентин Фречка завдяки своєму проєкту здобув «золото» на Міжнародній олімпіаді з екології в Кенії, Олімпіаді геніїв у США, а також став фіналістом фестивалю інновацій МОН.

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