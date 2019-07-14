Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 Липень 2019, Київ 14:55
Новини | Міжнародні

Франція: парад на часть Дня взяття Бастилії пройшов за участю військових з 10 країн

«Ніколи з моменту завершення Другої світової війни Європа не була такою важливою, як зараз», – заявив президент Емманюель Макрон (в центрі)

Дивитись коментарі

У Парижі 14 липня відбувся традиційний військовий парад з нагоди національного свята – Дня взяття Бастилії. Парад приймав президент Емманюель Макрон разом із членами французького уряду. Серед іноземних гостей на трибунах була й канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Читайте також: Франція: Макрон анонсував створення космічних військ​

Разом із французькими військовими Єлисейськими полями пройшли військові з іще дев’яти країн Євросоюзу: Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Естонії, Іспанії, Португалії та Фінляндії. Загалом у марші взяли участь понад 4 тисячі військових, близько 200 автомобілів, понад сотню літаків та більше ніж 200 коней.

Парад завершився церемонією на честь солдатів, поранених у військових конфліктах, в яких Франція брала участь протягом останніх років. Військових та їхніх родичів привітав особисто Емманюель Макрон.

Читайте також: Бумеранг Володимира Зеленського. Парад на День Незалежності все одно відбудеться​

Як зазначають західні ЗМІ, щорічний парад цього року пройшов під знаком військової міці Європи.

«Ніколи з моменту завершення Другої світової війни Європа не була такою важливою, як зараз», – заявив французький президент.

Макрон неодноразово називав пріоритетом Франції створення єдиної системи європейської оборони у взаємодії з НАТО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG