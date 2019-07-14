Франція: парад на часть Дня взяття Бастилії пройшов за участю військових з 10 країн

У Парижі 14 липня відбувся традиційний військовий парад з нагоди національного свята – Дня взяття Бастилії. Парад приймав президент Емманюель Макрон разом із членами французького уряду. Серед іноземних гостей на трибунах була й канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

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Разом із французькими військовими Єлисейськими полями пройшли військові з іще дев’яти країн Євросоюзу: Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Данії, Нідерландів, Естонії, Іспанії, Португалії та Фінляндії. Загалом у марші взяли участь понад 4 тисячі військових, близько 200 автомобілів, понад сотню літаків та більше ніж 200 коней.

Парад завершився церемонією на честь солдатів, поранених у військових конфліктах, в яких Франція брала участь протягом останніх років. Військових та їхніх родичів привітав особисто Емманюель Макрон.

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Як зазначають західні ЗМІ, щорічний парад цього року пройшов під знаком військової міці Європи.

«Ніколи з моменту завершення Другої світової війни Європа не була такою важливою, як зараз», – заявив французький президент.

Макрон неодноразово називав пріоритетом Франції створення єдиної системи європейської оборони у взаємодії з НАТО.