Франція: Макрон анонсував створення космічних військ

Президент Франції Емманюель Макрон погодив створення командування космічними військами в рамках військово-повітряних сил Франції – про це він заявив увечері 13 липня.

Макрон зробив цю заяву, виступаючи в переддень національного свята – Дня взяття Бастилії, яке, за традицією, відзначається військовим парадом на Єлисейських полях у Парижі. За словами президента Франції, таке рішення має на меті поліпшити оборонні можливості країни.

Таким чином Макрон підтримав нову військову доктрину, яка передбачає розвиток космічних війск.

Читайте також: Україна на Міжнародному авіакосмічному салоні в Ле Бурже: ракети-носії, літаки та дрони

«Аби наповнити цю доктрину змістом та забезпечити розвиток і посилення наших можливостей у космосі, наступного вересня буде створене космічне військове командування в рамках військово-повітряних сил», – заявив президент Франції і додав, що згодом цей підрозділ армії перейменують на Космічно-повітряні збройні сили.

Минулого року міністерка оборони Франції Флоренс Парлі заявила, що має намір надати Франції космічну автономію на тлі дедалі більшої загрози з боку інших сил, що беруть участь в перегонах з мілітаризації космосу.

Макрон наразі не уточнював, скільки Париж планує інвестувати в розвиток космічних військ.

В лютому 2019 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про створення космічних військ США.