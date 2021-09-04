Українська паралімпійська команда здобула ще 4 медалі – НОК

На літніх Паралімпійських іграх, які тривають у столиці Японії Токіо, команда України 4 вересня, в 11-ий день змагань, здобула три срібні й одну бронзову медаль, повідомив Національний олімпійський комітет.

Марина Мажула здобула «срібло» (веслування, байдарка-одиночка 200 м, клас – KL1)

Ігор Цвєтов – «срібло» (легка атлетика, 200 метрів, клас – T35)

Оксана Ботурчук – «срібло» (легка атлетика, 200 м, клас – T12)

Василь Ковальчук – «бронзу» (кульова стрільба, мікст малокаліберна гвинтівка 50 м лежачи, клас – SH2).

Таким чином, на цей час команда України має загалом 24 золоті, 47 срібних і і 27 бронзових медалей.

Збірна України виступає в Токіо у 15 видах спорту з загалом 23.

XVI літні Паралімпійські ігри-2020, що через коронавірусну пандемію були відкладені на рік, але лишили 2020-й у своїй назві, триватимуть до 5 вересня.