Парасюк програв апеляцію щодо реєстрації його кандидатом на виборах

Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк заявляє, що програв апеляцію за своїм позовом із вимогою до Центральної виборчої комісії зареєструвати його кандидатом на позачергових виборах парламенту. Про це Парасюк написав на своїй сторінці у Facebook.

Він висловив незадоволення рішенням суду і заявив про намір продовжувати суспільно-політичну діяльність.

«На Верховній Раді життя не зупиняється. Друзі, я і без депутатського мандату не дам їм спокійно жити. Я заспокоюсь лише тоді, коли ця проклята система буде знищена, а всі ці продажні судді, прокурори, сбушники і т.д. будуть сидіти в тюрмі», – написав Парасюк.

Минулого тижня колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду Києва повідомила, що розглянула позов Володимира Парасюка до Центральної виборчої комісії і повністю відмовила в задоволенні позову.

23 червня Центрвиборчком відмовився зареєструвати Парасюка кандидатом на дочасних виборах, заявивши про порушення в оформленні документів.

Дострокові вибори до парламенту України заплановані на 21 липня.