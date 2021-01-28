«ПАРЄ давно зламалася»: Асамблея підтвердила повноваження російської делегації

Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження делегації Росії – відповідне рішення вона ухвалила 28 січня.

«ПАРЄ ухвалила – 107 голосами проти 36, 24 утрималися – ратифікувати повноважння росіської делегації, які були оскаржені на сутттєвому підґрунті у день відкриття сесії», – йдеться в повідомленні установи.

Повний текст резолюції в Асамблеї пообіцяли оприлюднити згодом.

Рішення ПАРЄ засудив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли», – прокоментував він.

Голова української делегації в ПАРЄ, народна депутатка від «Слуги народу» Марія Мезенцева, своєю чергою, зазначила, що «цифри не є основним показником».

«Росії знову надали шанс, але ми чекаємо на моніторинговий звіт влітку по Росії , пізніше по Криму, а також продовжимо працювали зі всіма можливими інструментами , які має Асамблея», – заявила вона.

25 січня Україна оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) проводить зимове пленарне засідання 2021 року з 25 до 28 січня в гібридному форматі, що дозволить членам ПАРЄ взяти участь віддалено або особисто у Страсбурзі.