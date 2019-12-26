Франція: настоятель Нотр-Дама повідомив про ризик обвалу склепінь собору

Імовірність обвалення собору Паризької Богоматері складає 50 відсотків, заявив настоятель собору Патрік Шові. За його словами, склепіння собору можуть обрушитися через риштування, що залишилися в будівлі.

«Сьогодні ми можемо сказати, що є 50-відсоткова ймовірність, що собор буде збережений. Також існує 50% вірогідності, що будівельне риштування впаде на три сховища. Отже, як ви бачите, будівля все ще дуже крихка», – сказав Шові у коментарі агенції AP після різдвяної меси в сусідньому храмі.

У середу до собору підвезли баштовий кран. За даними французької газети Le Parisien, з його допомогою планують прибрати з приміщень собору зведені ще до пожежі технічні споруди.

Повідомляється, що прибрати необхідні реставраторам риштування без шкоди будівлі буде складно.

Раніше міністерство культури Франції заявило, що відновлювальні роботи в соборі не почнуться до кінця 2020 року. Президент Франції Емманюель Макрон при цьому казав, що реставрація завершиться до 2024 року. Однак архітектори вважають, що це малоймовірно.

У 2019 році в соборі Паризької Богоматері вперше більш ніж за два століття, з часів Французької революції, не проводилася різдвяна служба.

Крім крихкості конструкцій, перебування в соборі небезпечне також через залишки токсичного свинцевого пилу після пожежі. Влада працює над його усуненням і оцінкою пов’язаних з цим ризиків для здоров’я.

15 квітня в соборі Паризької Богоматері у Парижі сталася сильна пожежа, в результаті якої обрушилися шпиль будівлі і дах.

Собор Паризької Богоматері будувався близько 200 років, роботи почалися в середині 12-го століття. Покритий свинцем шпиль, що впав під час пожежі, був добудований в середині ХIX століття.