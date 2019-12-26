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26 грудня 2019, Київ 07:48
Новини | Міжнародні

Франція: настоятель Нотр-Дама повідомив про ризик обвалу склепінь собору

Собор Паризької Богоматері після пожежі, 16 квітня 2019 року

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Імовірність обвалення собору Паризької Богоматері складає 50 відсотків, заявив настоятель собору Патрік Шові. За його словами, склепіння собору можуть обрушитися через риштування, що залишилися в будівлі.

«Сьогодні ми можемо сказати, що є 50-відсоткова ймовірність, що собор буде збережений. Також існує 50% вірогідності, що будівельне риштування впаде на три сховища. Отже, як ви бачите, будівля все ще дуже крихка», – сказав Шові у коментарі агенції AP після різдвяної меси в сусідньому храмі.

У середу до собору підвезли баштовий кран. За даними французької газети Le Parisien, з його допомогою планують прибрати з приміщень собору зведені ще до пожежі технічні споруди.

Повідомляється, що прибрати необхідні реставраторам риштування без шкоди будівлі буде складно.

Раніше міністерство культури Франції заявило, що відновлювальні роботи в соборі не почнуться до кінця 2020 року. Президент Франції Емманюель Макрон при цьому казав, що реставрація завершиться до 2024 року. Однак архітектори вважають, що це малоймовірно.

Великодня служба не пройшла в Соборі Паризької Богоматері через пожежу
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У 2019 році в соборі Паризької Богоматері вперше більш ніж за два століття, з часів Французької революції, не проводилася різдвяна служба.

Крім крихкості конструкцій, перебування в соборі небезпечне також через залишки токсичного свинцевого пилу після пожежі. Влада працює над його усуненням і оцінкою пов’язаних з цим ризиків для здоров’я.

15 квітня в соборі Паризької Богоматері у Парижі сталася сильна пожежа, в результаті якої обрушилися шпиль будівлі і дах.

Собор Паризької Богоматері будувався близько 200 років, роботи почалися в середині 12-го століття. Покритий свинцем шпиль, що впав під час пожежі, був добудований в середині ХIX століття.

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