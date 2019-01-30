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30 Січень 2019, Київ 17:04
Новини | Політика

Партія «Відродження» висунула Віктора Бондаря своїм кандидатом на виборах

Таке рішення одностайно ухвалили на з’їзді партії 30 січня, повідомляє її прес-служба

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Партія «Відродження» підтримала висунення свого лідера Віктора Бондаря на посаду президента України на виборах 31 березня. Таке рішення одностайно ухвалили на з’їзді партії 30 січня, повідомляє її прес-служба.

Станом на 29 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 23 кандидатів у президенти України.

Наступні вибори призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня.

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