Партія «Відродження» висунула Віктора Бондаря своїм кандидатом на виборах

Партія «Відродження» підтримала висунення свого лідера Віктора Бондаря на посаду президента України на виборах 31 березня. Таке рішення одностайно ухвалили на з’їзді партії 30 січня, повідомляє її прес-служба.

Станом на 29 січня Центральна виборча комісія зареєструвала 23 кандидатів у президенти України.

Наступні вибори призначені на 31 березня 2019 року. До 9 лютого буде оголошений остаточний список претендентів на посаду глави держави. Передвиборна кампанія почалася 31 грудня.