В Україні партії за 5 років витратили понад 3 млрд грн на свою роботу – КВУ

За останні п’ять років українські політичні партії витратили понад три мільярди гривень на свою діяльність, повідомили у Комітеті виборців України.

«Левова частка цих коштів – це кошти, одержані в рамках державного фінансування політичних партій. Ми проаналізували витрати політичних партій з моменту запровадження державного фінансування, тобто у звіті зазначено 2016-2020 роки», – заявив голова КВУ Олексій Кошель на презентації дослідження «Вплив чотирьох років державного фінансування на розбудову політичних партій в Україні».

За даними КВУ, найбільше коштів протягом останніх п’яти років витратили Радикальна партія Олега Ляшка (644 мільйони гривень) і Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (631 мільйон гривень).

Кошель додав, що дещо менше витратили партії «Європейська солідарність» і «Слуга народу». За його словами, партія «ЄС» за останні п’ять років витратила 577 мільйонів гривень, а партії «Слуга народу» за два роки діяльності – 513 мільйонів.

Далі за розміром витрат йде партія «Опозиційна платформа – За життя» (190 мільйонів гривень) і ВО «Свобода» (119 мільйонів), кажуть у КВУ.

Водночас, за даними дослідження, «Українська стратегія Гройсмана» витратила 117 мільйонів гривень, при тому, що ця партія не отримувала коштів у рамках державного фінансування.

Серед рейтингових партій на момент старту дослідження КВУ називає партію УДАР як таку, яка показала досить низький рівень витрат – за п’ять років політсила витратила менше ніж три мільйони гривень.

У КВУ також повідомили, що, згідно з аналізом фінансових звітів за підсумками державного фінансування за 2016-2020 роки, близько 40% коштів партії витрачають на пряму рекламу.

Державне фінансування партій запровадили з 1 липня 2016 року. Восени 2019 року набув чинності закон, який скасовує державне фінансування для партій, що не змогли подолати 5-відсотковий бар’єр на виборах. Закон передбачає, що право на державне фінансування отримують лише ті партії, які набрали 5% і пройшли до парламенту. Норма про необхідність набрати 2% голосів виборців була скасована.