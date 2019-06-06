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06 Червень 2019, Київ 16:08
Новини | Політика

Партія «Голос» проведе з’їзд 8 червня на Старокиївській горі

Партія «Голос» планує затвердити програму партії та список кандидатів

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Партія Святослава Вакарчука «Голос» проведе з’їзд 8 червня на Старокиївській горі в Києві.

«Партія «Голос» затвердить програму партії, список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу, а також ухвалить рішення про те, кого з кандидатів «Голос» підтримає у мажоритарних округах», – мовиться у повідомленні прес-служби партії.

Захід має початися о 18:30 у холі Національного музею історії України. О 19:30 відбудеться прес-брифінг Вакарчука та інших кандидатів у депутати від «Голосу».

У партії анонсували після робочої частини з’їзду «драйв та рок-н-рол на Старокиївській горі».

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