Партія «Голос» проведе з’їзд 8 червня на Старокиївській горі

Партія Святослава Вакарчука «Голос» проведе з’їзд 8 червня на Старокиївській горі в Києві.

«Партія «Голос» затвердить програму партії, список кандидатів у народні депутати України по багатомандатному виборчому округу, а також ухвалить рішення про те, кого з кандидатів «Голос» підтримає у мажоритарних округах», – мовиться у повідомленні прес-служби партії.

Захід має початися о 18:30 у холі Національного музею історії України. О 19:30 відбудеться прес-брифінг Вакарчука та інших кандидатів у депутати від «Голосу».

У партії анонсували після робочої частини з’їзду «драйв та рок-н-рол на Старокиївській горі».