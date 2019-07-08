Парубій скликає позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив про рішення скликати позачергове засідання Верховної Ради у четвер, 11 липня, на 14:15.

Про це депутат написав у твіттері. За його словами, із відповідною вимогою до нього звернулися 150 народних депутатів.

«У четвер парламент вийде на ухвалення Виборчого кодексу, а потім пропоную розглянути проєкти законів: Про заручників; Щодо виконання військового обов'язку; Про військове капеланство; Про середню освіту; Про підтримку вугільної галузі; Про альтернативну енергетику», – зазначив Парубій.

Як пояснив спікер під час погоджувальної ради 8 липня, у четвер планується останній день активної роботи Верховної Ради цього скликання і закликав колег провести ефективне засідання.

За його словами, також чергове засідання планується у середу, тоді планується розглянути подання президента про призначення на посаду міністра закордонних справ Вадима Пристайка.