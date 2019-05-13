Парубій закликає регламентний комітет розглянути постанови, які блокують закон про мову

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає регламентний комітет парламенту розглянути постанови, які блокують підписання закону про функціонування української мови.

«Я звертаюся до регламентного комітету з проханням і зверненням невідкладно розглянути усі постанови, які надійшли до апарату Верховної Ради та регламентного комітету, щоб ми завтра невідкладно змогли відхилити усі ці постанови і, відповідно, мати можливість підписати цей історичний закон», – сказав Парубій.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшов позов від громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної», яка просила заборонити голові Верховної Ради підписувати мовний закон. Суд відмовив у задоволенні позову.

Крім того, у Верховній Раді зареєстровані чотири постанови, автори яких просять скасувати ухвалений закон.