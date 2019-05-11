Суд відмовив у забезпеченні позову про заборону Парубію підписувати закон про мову

Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати закон про мову, повідомляє 11 травня сайт суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову щодо заборони підписувати та публікувати Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухвалив відмовити у її задоволенні», – вказано в повідомленні.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 10 травня назвав «цинічною спробою проросійського реваншу» поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов із вимогою заборонити керівникові парламенту підписувати закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

До Окружного адмінсуду міста Києва надійшов позов від громадської організації «Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної», позивачі просять заборонити голові Верховної Ради підписувати мовний закон. Про це прес-служба суду повідомила 10 травня. У повідомленні вказано, що суд вирішує питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Верховна Рада України 25 квітня 278 голосами ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Перед тим депутати кілька тижнів розглядали понад дві тисячі правок, внесених до закону.