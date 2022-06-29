Суд у Парижі ухвалив вирок у справі про теракти у 2015 році

У Парижі суд оголосив вирок обвинуваченим у справі про теракти у французькій столиці у 2015 році.

Як повідомляє агенція Reuters, з двадцяти обвинувачених дев'ятнадцять визнано винними за всіма пунктами звинувачення. Їм призначено покарання від кількох років позбавлення волі до довічного ув'язнення.



Судовий процес, який розпочався у вересні 2021 року, також став найбільшим судовим процесом у сучасній історії Франції. У ході його було представлено понад мільйон сторінок доказів, свідчення дали 2,5 тисяч позивачів, виступили 300 адвокатів.

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Єдиний безпосередній учасник терактів Салах Абдеслам, що вижив, засуджений до довічного ув'язнення без можливості дострокового звільнення. Такий вирок виноситься лише вп'яте у французькій історії. У своєму останньому слові Абдеслам – громадянин Франції, який народився в Бельгії – заявив, що відповідальність за теракти лежить на угрупованні «Ісламська держава», і що він «пишається бути її солдатом».



Ще 18 ісламістів призвано винними у співучасті у підготовці теракту та засуджено до тюремних термінів різної тривалості (шість із них – заочно). Звинувачення щодо ще одного підсудного – Фаріда Хархаша – не підтвердилося, проте його визнано винним у злочинній змові з метою шахрайства.



Жертвами серії терористичних нападів у Парижі 13 листопада 2015 року стали 130 людей, понад 350 отримали поранення. Напади сталися біля стадіону «Стад де Франс», в декількох кафе і ресторанах і в концертному залі «Батаклан».



Відповідальність за теракт, скоєний загоном з 10 людей, взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».



Ця ж мережа «ІД» напала на брюссельський аеропорт і метро в березні 2016 року, в результаті чого загинули 32 людини. Один із підсудних у Парижі Мохаммед Абріні 15 вересня зізнався, що брав участь у нападах у Брюсселі.



Ймовірний організатор нападу в Парижі Абдельгамі Абаауд був убитий під час перестрілки з поліцією в передмісті Парижа Сен-Дені 18 листопада 2015 року.



Це був найсмертоносніший напад у Франції з часів Другої світової війни.