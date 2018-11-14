Поліція повідомила Хімікусу про підозру в нападі на депутата Ради Пашинського – адвокат

Поліція вручила В’ячеславу Хімікусу підозру в хуліганському нападі на депутата Верховної Ради Сергія Пашинського (фракція «Народний фронт») у Київській області. Про це у Facebook 14 листопада написала його адвокат Марина Паринова.

«Майже через 2 роки після нещасливої новорічної ночі, коли депутат Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу, поліція вручила підозру. Підозру вона вручила Хімікусу: хуліганив мовляв, нападав на нардепа, який проїжджав повз у мерседесі, від чого нардеп сильно постраждав», – повідомила Паринова.

З її слів, вручення підозри Хімікусу проходило без адвокатів вранці у нього вдома.

31 грудня 2016 року на трасі під Києвом сталася сутичка, в результаті якої депутат Сергій Пашинський прострелив ногу В’ячеславу Хімікусу. Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він, за його словами, вимушений був вдатися. Поранений же стверджує, що зброю депутат застосував зненацька й невиправдано.

26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину за участю депутата Пашинського, оскільки не виявила в його діях складу злочину. Суд скасував це рішення і зобов’язав Генпрокуратуру продовжити розслідування злочину.