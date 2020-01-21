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21 січня 2020, Київ 17:02
Новини | Політика

На окупованих територіях Луганщини бойовики примусово оформлюють паспорти угруповання «ЛНР»

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Російські гібридні сили починають оформлювати так звані паспорти угруповання «ЛНР» примусово. Про це повідомляють працівники бюджетних установ Луганська, йдеться у матеріалі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода). Так, у двох медичних закладах підтвердили, що адміністрація формує списки на оформлення псевдодокументів.

«Змушують оформлювати тих, хто досі цього не зробив. Є списки, і кожного тижня адміністрація нашої лікарні звітує за кількістю оформлених паспортів за цей період», – розповів співробітник лікарні.

Співробітниця іншої лікарні сказала, що їх оголосили, що всі мають оформити «паспорти ЛНР».

«Уже почали централізовано від місця роботи записувати на їхнє отримання. Кажуть, нібито є негласне розпорядження – до квітня всі бюджетники повинні бути з «паспортами» місцевого зразка. А до червня – всі пенсіонери. Але в нашій лікарні поки все залишається на словах, на щастя. Ті ідейні, хто прагнув швидше отримати, за півроку встигли це зробити, іншим це не потрібно, як я чую від людей. Але ж змушують. Без паспорта «ЛНР» тут нічого не оформити. Мені скоро потрібно виходити на пенсію за вислугою, а без «паспорта» я цього не зможу зробити. Гаразд, «лнровський» коштує 300 рублів, якщо доведеться робити, але за російський 3-4 тисячі рублів я платити не збираюся», – сказала вона.

Раніше у Донецьку окупаційна адміністрація несподівано почала затримувати для встановлення особи людей з українськими паспортами. Досі оформлення так званих місцевих паспортів в окупації не оголошувалось обов’язковим, це робили здебільшого ті, кому потрібно було отримати паспорт Росії.

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