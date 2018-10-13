Американський пастор повертається до США після звільнення з турецького ув’язнення

Американський пастор-євангеліст Ендрю Брансон, який майже два роки перебував під арештом у Туреччині, як очікується, прибуде до Сполучених Штатів 13 жовтня – на наступний день після того, як турецький суд ухвалив рішення звільнити його, назважаючи на засудження до трьох років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до тероризму.

Ендрю Брансон залишив Туреччину на американському військовому літаку і вирушив до Сполучених Штатів вранці 13 жовтня після того, як літак здійснив коротку зупинку в Німеччині для дозаправки.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться 13 жовтня з Брансоном в Овальному кабінеті Білого дому.

Трамп повідомив у Twitter, що буде «чудово побачити і зустрітися» з Брансоном. Трамп зазначив, що Брансон є «великим християнином, який пройшов через такий важкий досвід».

12 жовтня суд у Туреччині засудив Брансона за звинуваченням у тероризмі до трьох років позбавлення волі. Але суд видав розпорядження про його звільнення, враховуючи час, який він провів за ґратами та під домашнім арештом, очікуючи на судовий розгляд, а також з огляду на його хорошу поведінку.

Затримання Брансона у жовтні 2016 року спричинило дипломатичну кризу між Вашингтоном та Анкарою, яка в серпні призвела до запровадження американських санкцій проти свого союзника по НАТО, подвійних тарифів на імпорт сталі та алюмінію з Туреччини і призупинення постачання 100 реактивних літаків F-35.

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Брансону було пред’явлено звинувачення у зв’язках із курдськими бойовиками та ісламським проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого Анкара звинувачує у невдалій спробі державного перевороту в 2016 році.

Брансон, який прожив у Туреччині більше двох десятиліть, відкидає звинувачення.

Вашингтон каже, що його несправедливо утримували в рамках широкомасштабного придушення політичних супротивників президента Реджепа Таїпа Ердогана, що почалося після невдалого перевороту.