Очільник УГКЦ: ми не шукаємо якогось визнання з боку Римо-католицької церкви

Українська греко-католицька церква не шукає визнання з боку Римо-католицької церкви, заявив очільник УГКЦ Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Найперше хочу підкреслити, що ми не є частиною Римо-католицької церкви. І ми не шукаємо якогось визнання з боку Римо-католицької церкви. Ми є помісною церквою свого права. Коли йдеться про патріаршу гідність, мова йде не про титул, не про «шапку», йдеться про механізми організації церковного життя. І ось на тій останній зустрічі, яку ми мали зі Святішим отцем в липні цього року, ми якраз і говорили про механізми організації нашої церкви», – сказав отець Святослав.

За його словами, папа Римський Франциск та Римська курія «абсолютно готові допомогти главі УГКЦ ефективно розвивати нашу церкву на всіх континентах світу».

У липні вперше відбулася дводенна зустріч папи Римського із проводом УГКЦ. За даними преси, однією із провідних мала бути тема про визнання статусу патріархату УГКЦ. Як зауважував голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), вони просять папу про це на кожній зустрічі.