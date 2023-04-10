ВР відправила у відставку голову Рахункової палати

Голову Рахункової палати Валерія Пацкана відправили у відставку. За відповідне рішення проголосували 250 народних депутатів, повідомляють із зали засідань представники «Європейської солідарності» та «Голосу» Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

«Використали норму ст.12 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», а саме що може бути висловлена недовіра від не менш як однією четвертою народних депутатів. Тобто зібрали підпис від 113 депутатів. Це вже другий приклад після омбудсмена по правам людини, пані Денисової. Підхід сумнівний, взагалі то не для цього норму прописувати, але як є. Ну, і чекаємо вже скоро внесення на посаду Голови Рахункової Геннадія Пліса», – написав Железняк у Telegramю.

Повідомляється, що Пацкан звільнений і з посади голови, і з посади члена Рахункової палати.



Депутат Гончаренко додає: «Це один з останніх умовно незалежних елементів контролю в державі і він переходить під контроль влади. Все завдяки голосам ОПЗЖ. Без них було б менше 226 голосів і рішення не було б ухвалене».

Валерій Пацкан 16 листопада 2022 року повідомив про відставку з посади голови Рахункової палати, і вказав, що робить це через «політичні розбірки».

Перед тим НАБУ та САП завершили розслідування проти Пацкана у справі про незаконне отримання компенсації за житло в 2017 році. Сам Валерій Пацкан підтверджував, що йому повідомили про підозру в незаконному одержанні понад 117 тисяч гривень компенсації за житло. Сам він називав підозру необґрунтованою.