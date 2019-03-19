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19 Березень 2019, Київ 12:58
Новини | Суспільство

Україна пропонує внести до переліку об’єктів ЮНЕСКО печери Тернопільщини – Мінекології

До списку всесвітньої спадщини пропонують внести найбільшу у світі гіпсову печеру «Оптимістична»

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Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак 18 березня повідомив, що Україна пропонує внести до об’єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО печери Тернопільщини, зокрема найбільшу у світі гіпсову печеру «Оптимістична».

«Подібної систем печер більше немає на європейському континенті. Схожі печери є тільки на території США. Думаю, нікого не треба переконувати, що такі об’єкти природи насправді належать не одній країні, а є природним багатством людства, тому ми ініціювали занесення тернопільських печер до об’єктів всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО», – заявив Семерак.

За його словами, міністерство вже провело попередні консультації з Інститутом геологічних наук України. Зокрема, пропонується внесення до списку печеру «Оптимістична», довжина розвіданих ходів якої сягає 214 кілометрів.

Загалом система печер Тернопільщини налічує понад сотню таких об’єктів.

Раніше Нацкомісія України ЮНЕСКО підтримала пропозицію Національної академії наук України оголосити 2025 рік Міжнародним роком печер і карсту.

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