Американський літак здійснив позачерговий політ над Україною – Пентагон

Американський літак здійснив позачерговий політ над Україною, повідомила прес-служба Пентагону. У відомстві наголосили, що США рішуче налаштовані підтримувати безпеку європейських країн.

«Безпричинний напад Росії на українські військові кораблі в Чорному морі біля Керченської протоки є небезпечною ескалацією в контексті росту провокативної та загрозливої активності», – заявили в Пентагоні.

У відомстві зазначили, що США хочуть мати з Росією кращі відносини, але цього не станеться, поки продовжуються «незаконні та дестабілізаційні» дії Москви в Україні та інших місцях.

25 листопада російські силовики захопили три українські військові кораблі й 24 членів їхніх екіпажів поблизу Керченської протоки.