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Пентагон готує новий пакет допомоги для України на 2 мільярди доларів – ЗМІ

Суттєва частина пакету буде спрямована на боєприпаси протиповітряної оборони, зокрема, для системи Patriot. Фото ілюстративне

Пентагон має оголосити про довгостроковий пакет озброєнь для України на суму понад 2 мільярди доларів вже 9 червня, повідомляє видання Bloomberg.

Суттєва частина пакету, наданого в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, буде спрямована на боєприпаси протиповітряної оборони та допоможе Україні придбати пускові установки ракет Hawk і передові ракети ППО Patriot, повідомляє Bloomberg.

Наприкінці травня Сполучені Штати надали Україні 39-й пакет військової допомоги на суму 300 мільйонів доларів. У цьому пакеті були ракети для систем протиракетної оборони Patriot і ракети для високомобільної артилерійської ракетної системи HIMARS.

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