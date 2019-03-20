Вчені: люди не стають дорослими до 30 років

Науковці, які вивчають мозок, дійшли висновку, що люди не стають повністю дорослими, поки їм не виповниться щонайменше 30 років. Про це розповів журналістам в Лондоні один з авторів дослідження, професор Кембриджського університету Пітер Джонс, повідомляє ВВС.

Вчені наголошують, що вік, який можна вважати дорослим, не є однаковим для всіх.

Як показали дослідження, у 18 років, коли згідно з українським законодавством, людина стає дорослою, у мозку все ще відбуваються зміни, що впливають на поведінку, і роблять людину більш схильною до психічних розладів.

«Насправді ми говоримо про те, що визначення конкретного моменту, коли ви з дитини стаєте дорослим, виглядає дедалі абсурднішим. Це набагато складніший перехід, який відбувається протягом трьох десятиліть», – зазначив професор Джонс.

Він додав, що не може бути миттєвого переходу від дитинства до дорослого життя.

Інший учасник дослідження, професор Даніель Гешвінд з Каліфорнійського університету підкреслює індивідуальність такого процесу як розвиток мозку, пише The Independent. Як зауважив Геншвінд, що з практичних причин, наприклад, освітні системи при визначенні вікових категорій помилково схиляються до їх групової характеристики, а не до особливостей окремих індивідів.