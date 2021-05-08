Ткаченко прокоментував можливе перейменування УПЦ (МП) в РПЦ 

У питанні можливого перейменування Української православної церкви (Московського патріархату) в Російську православну церкву необхідний діалог, заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли би скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно. Діалог, культура діалогу – найкращі ліки від запобігання будь-яких дискусій», – сказав Ткаченко в ефірі програми «Суботнє інтерв’ю».

1 квітня Українська православна церква (Московського патріархату) оголосила про наміри передати Офісу президента звернення з вимогою скасувати закон про примусову зміну назви УПЦ. В Офісі президента повідомили «Українській правді», що це питання не в компетенції президента і що звернення УПЦ (МП) передадуть до Кабінету міністрів.