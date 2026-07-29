Переказувала гроші в Україну – в РФ до 12 років за держзраду засудили журналістку

У Росії Московський міський суд засудив журналістку Дар’ю Шипачову до 12 років позбавлення волі у справі про державну зраду, повідомляє «Медіазона».

За інформацією джерел T-invariant, приводом для переслідування став грошовий переказ в Україну, де народилася Шипачова та живе багато її родичів. Її знайомі заявили, що гроші вона переказала цивільній особі.

Журналістку затримали 23 квітня 2025 року у її квартирі в Москві. Спочатку Шипачову відправили до СІЗО Ростова-на-Дону, а потім перевели до СІЗО «Лефортово» в Москві.

Перед затриманням, як повідомили журналістам її подруги, Дар’я отримувала погрози імовірно від прихильників забороненої в Росії організації «Чоловіча держава», а також зазнавала цькування в соціальних мережах за феміністські висловлювання. Після висунення звинувачень вона пішла на угоду зі слідством. Суд розглянув її справу за півтори години.

Дар’я Шипачова спеціалізувалася на науковій та медичній тематиці й соціальних проблемах. Також журналістка написала книжку «Без паніки», в якій відповідала на складні питання про здоров’я, та вела подкаст про життя із хронічним болем «Життя – біль».

За даними видання «Верстка», після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну звинувачення у справах про державну зраду, шпигунство та співпрацю з іноземною державою висунули щонайменше 1904 фігурантам, особи 1498 з них були встановлені.

За перші шість місяців 2026 року у таких справах у Росії засудили 312 людей, що на 43 більше, ніж роком раніше. Це, за підрахунками видання, абсолютний рекорд. Лише 4% від усіх фігурантів цих справ могли мати доступ до державної таємниці, а третина фігурантів – фактично випадкові росіяни, з’ясували журналісти.