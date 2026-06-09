«Порізав собі руки і шию». Історія студента з Мурманська про «війну проти свого населення» у Росії

23-річного студента з Мурманська Рафаеля Мамедова, якого Північний флотський військовий суд 27 травня 2026 року визнав винним у держзраді, участі в терористичній організації та засудив до 15 років позбавлення волі. У СІЗО та під час етапування Рафаель здійснив дві спроби самогубства.

Його історію розповідає Російська служба Радіо Свобода, а також наводить цифри, які свідчать, що у Росії б’є рекорди «повномасштабна війна проти власного населення».

Від початку великої війни проти України ФСБ порушила понад 1500 справ за статтями про державну зраду, шпигунство, конфіденційне співробітництво з іноземною державою та допомогу противнику. Лише за 2025 рік російські суди винесли не менше ніж 458 вироків у цій категорії справ, що стало рекордом за всю історію сучасної Росії, повідомляє «Первый отдел». У першому кварталі 2026 року кількість кримінальних справ про держзраду, що надійшли до судів у Росії, на 20% перевищила показники 2025 року

У доповіді «Первого отдела» зазначено, що звинувачення «майже завжди висувають людям, які не мали доступу до державної таємниці», а як докази використовують контакти з провокаторами, пожертви та нібито наміри вчинити злочин. Розгляд таких справ, як правило, відбувається в закритому режимі, що «фактично унеможливлює суспільний контроль за судовим процесом».

«Порізав собі не лише руки, а й шию»

До арешту Рафаель Мамедов вів телеграм-канал « Вільна Лапландія «Свободная Лапландия» російською», де публікував переважно меми, фотографії, відомості з історії та міфології північного краю, а також роздуми про необхідність зберігати свою культурну ідентичність і підтримувати зв'язки з країнами Північної Європи.

Та, попри відсутність закликів до насильства та до відокремлення від Росії, на початку 2025 року канал Мамедова включили до списку терористичних організацій як структурний підрозділ « Форуму вільних держав постРосії «Форум свободных государств постРоссии» російською», який ще раніше оголосили терористичною організацією. Верховний суд Росії вирішив, що структурними підрозділами «Форуму» є понад 170 організацій.

« Я як мати досі не можу зрозуміти, як у XXI столітті можна переслідувати людину за адміністрування телеграм-каналу, за історичні та аналітичні статті, звинувачуючи її в тероризмі та державній зраді », – пише мама Рафаеля Олена Мамедова, приголомшена вироком своєму єдиному синові.

За її словами, все звинувачення в держзраді побудоване на двох текстах на теми деколонізації та регіональних конфліктів. При цьому на офіційному сайті ООН – організації, в якій Росія продовжує брати участь, – існує окремий розділ, присвячений питанням «деколонізації».

Заарештували Рафаеля у травні 2025 року, коли він лежав у лікарні.

– Він важко переживав те, що відбувається в країні , у нього була депресія, він порізав собі вени, – розповідає родичка Мамедова Світлана (ім’я змінене). – Його привезли до психіатричної клініки, сказали, що обстежуватимуть два тижні. У нього й раніше траплялися депресії, але зробити МРТ головного мозку не вдавалося, бо він носив брекети – а тут він їх якраз зняв.

Але зробити МРТ все одно не встигли – до клініки прийшли співробітники ФСБ. Вони отримали з рук лікарів телефон Рафаеля, вивчили його листування, 8 травня його терміново виписали з висновком «здоровий» і одразу ж затримали.

На той час Рафаель навчався на третьому курсі Мурманського Арктичного університету за спеціальністю «цифрова соціологія», був активним учасником наукових і соціальних університетських проєктів, капітаном команди «Що? Де? Коли?».

– Він із дитинства був інтелектуальним хлопчиком, спортом займався, дуже багато читав. Навчався на відмінно , захоплювався фізикою, математикою, історією, краєзнавством, був призером олімпіад, – розповідає Світлана. – Не бився, не хуліганив – у батьків ніколи таких проблем із ним не було. Він вступив до університету, потім швидко звідти пішов і поїхав до Петербурга – мабуть, хотів підзаробити та виїхати з країни. Мама його вмовила повернутися , він повернувся, вступив на інший факультет. Тепер мама себе, звісно, корить за це . Тоді їй здавалося, що головне – це навчання.

За словами Світлани, у СІЗО Рафаель продовжував багато читати, поки мамі не заборонили передавати йому книжки. Зараз повторює англійську – за словниками з тюремної бібліотеки. На волі захоплювався історією та побутом фінно-угорських народів, хоча батько у нього – азербайджанець.

– Він навіть здавав генетичний тест, йому було цікаво. У нього по материнській лінії – фінно-угорські гени і навіть на 1/8 помори-саами. Але він бачив, що будь-яка підтримка культур малих народів вважається сепаратизмом , як це вказано у нього в рішенні суду. Після його першої, ще до арешту, спроби накласти на себе руки він приймав психотропні препарати, дуже серйозні. У СІЗО їх давали нерегулярно, а несистемне застосування небезпечне. Побачень із рідними йому не дозволяли багато місяців, навіть дзвінки забороняли, хоча це незаконно, але слідчий казав – за розпорядженням керівництва.

Спочатку Рафаеля звинувачували в «участі в діяльності терористичної організації». У березні, за словами Світлани, з'явилося нове звинувачення – у державній зраді. Світлана припускає, що не останню роль у посиленні статей звинувачення зіграла антивоєнна позиція Рафаеля, яку він не приховував навіть від слідчого.

– Він заявив на допиті, що він проти нинішньої політики, що «СВО» Так російська влада називає своє повномасштабне вторгнення в Україну не треба було проводити . Не визнав провини та відмовився від надання будь-яких свідчень. Коли його перевели до СІЗО «Кресты», він розібрав бритву і порізав собі не лише руки, а й шию. Хтось прибіг, надали допомогу, зробили заспокійливий укол. І відправили етапом до Мурманська, поїздом. У вагоні він знайшов ремінь, намагався повіситися, добре, що конвоїр проходив повз і вчасно зупинив його.

Рідні дізналися про це лише на суді – коли побачили на шиї у Рафаеля шрам. Згодом адвокату надійшла відповідь із СІЗО-1 про те, що в журналі подій зафіксовано «факт самоушкодження». У травні матері Рафаеля Олені дали два короткострокові побачення – їй вдалося двічі поговорити з сином через скло. Рафаель розповів їй, що ті, хто потрапляє до СІЗО за кримінальними статтями, швидко підписують контракти і вирушають на «СВО». У СІЗО залишаються переважно політичні .

Родина Рафаеля налаштована боротися за нього – подавати апеляцію.

– Ніхто не згоден зі звинуваченням. Там узагалі нічого не доведено, навколо суцільні порушення. Заарештували його в психіатричній лікарні, в телефоні вивчали особисту переписку без рішення суду. І суд на це не звернув уваги . Докази, здобуті незаконним шляхом, мають бути виключені зі справи. А інших просто немає, – каже Світлана.

«Чому з нею так вчинили?»

54-річну художницю-модельєрку з Хабаровська Олену Караніку 19 лютого 2026 року засудили до 17 років позбавлення волі в колонії загального режиму з обмеженням волі строком на 1 рік після звільнення за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ («участь у діяльності терористичної організації») та ст. 275 КК РФ («державна зрада»).

Відомо, що у 2005 році вона отримала посвідку на проживання в Греції, працювала барменкою в Афінах, потім вийшла заміж за грека, власника агротехнічного бізнесу, переїхала до нього в Яниці під Салоніками. Допомагала чоловікові, малювала, шила, відвідувала рідних у Хабаровську. Приїхавши у 2016-му, затрималася надовго: батько тяжко хворів і помер. Коли збиралася назад, почалася пандемія, кордони закрилися. У 2021 році Олена зробила щеплення та новий закордонний паспорт, хотіла повернутися за туристичною візою і відновити протерміновану посвідку, але щось пішло не так – а тут почалася велика війна.

Вона почала шукати в інтернеті фірми, які допомагають виїхати за кордон . Хтось запропонував їй допомогу, зав’язалося листування. «Я думала, вони поділяться корисною інформацією, але вони давали якісь дивні «завдання», підозрілі й безглузді, які я не виконувала, бо це виглядало як явна провокація . Завдання – я їх серйозно не сприймала: зробити фотки того, що вже є в інтернеті, в Google-картах. А також мосту через Амур, який на 5000-й купюрі», – розповіла Олена у своєму листі із СІЗО журналістам видання «Ветер».

Уранці 4 січня 2025 року силовики вдерлися до її квартири в Хабаровську, виламавши двері, і вклали її обличчям у підлогу. Її звинуватили в тому, що вона вела листування з легіоном «Свобода Росії» Визнане в Росії терористичним об'єднання військовослужбовців української армії, що складається з російських добровольців.

Під час обшуку у неї знайшли рекламні буклети та оголошення про службу за контрактом і звинуватили в тому, що вона зривала такі оголошення за завданням української розвідки.

– А насправді вона різні буклети збирала і вчилася на них малювати аерографом, який я їй подарував, – каже родич Олени Іван (ім’я змінене). – Вона така творча особистість – могла взяти аркуш А4 і контури сукні накидати, а за два дні ця сукня вже була на ній.

У «Леруа Мерлен» працювала, гарні штори робила, візерунки придумувала неймовірні. Та все, до чого докладала рук, було неймовірним – вона просто чарівниця. Цьому аерографу з купою фарбопультів різного калібру вона страшенно зраділа, в захваті була. І от тренувалася на буклетах. Я був у відрядженні, коли її затримали, повернувся, зайшов до неї, дивлюся – а там виламані двері... Адвокат сказав: «Не плекайте марних надій».

Процес проти Караніки був закритим. Востаннє родичі бачили Олену в суді, коли її завели в клітку. Поспілкуватися їм тоді не дали.

– Вона за рік схудла кілограмів на 10. Син її Стьопа після вироку плакав . Йому 34 буде цього року. У нього з мамою дуже близькі стосунки. З Греції вона сюди постійно приїжджала, і він до неї їздив неодноразово. У мене немає жодних здогадок, чому з нею так вчинили. Усі друзі та рідні просто шоковані .

Пів мільйона віддали адвокатам, результати плачевні. Вона писала картини, розводила британських капловухих кішок, активний спосіб життя вела – і велосипед, і спортзали. Її мама, 1949 року народження, не доживе до її виходу. Олена нещодавно листа надіслала – там половина рядків закреслена.

Пише: «Я ні в чому не винна, я взагалі не розумію, за що мене взяли». Ми їй передачі збираємо щотижня, ті ж приправи – щоб кашу тюремну підсолити, присипати, – каже Іван.

Адвокат «Первого отдела» Євген Смірнов упевнений, що випадок Олени Караніку – «чистої води провокація».

– Хотіла потрапити до чоловіка в Грецію і напоролася на провокатора, який удавав із себе члена легіону «Свобода Росії». Це досить стара практика силовиків. А в підсумку – державна зрада – від 12 до 20 років позбавлення волі, участь у діяльності терористичної організації – від 10 до 20. Зазвичай призначають за сукупністю 16–18, у неї якраз посередині.

Вони, звісно, не визнають, що це провокація ФСБ, і суд уперто заплющує очі та закриває вуха. Олена Караніку потрапила в сіті, але їм байдуже, вони їх розкинули – не вона, то хтось інший попадеться. Зручно – одразу два особливо тяжкі злочини навісити. Це війна. І не лише з Україною, це цілковита війна проти власного населення та проти будь-якого інакомислення в Росії.

У своїй доповіді за підсумками 2025 року «Первый отдел» робить три висновки: