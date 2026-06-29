У Петербурзі 56-річного чоловіка засудили до 18 років ув’язнення у справі про зв’язок із РДК. Його дочка живе в Києві

У російському Санкт-Петербурзі Перший Західний окружний військовий суд 10 червня засудив 56-річного Андрія Богодарова до 18 років ув’язнення, повідомляє проєкт «Підтримка політв’язнів. Меморіал».

Його визнали винним за трьома статтями: участь у терористичній організації, державна зрада та замах на виготовлення вибухових речовин організованою групою. Процес відбувся в закритому режимі, чоловік перебував у СІЗО із серпня 2024 року.

Російське держагенство ТАСС писало, що свідчення проти Богодарова дав студент із Карелії Андрій Васюренко, засуджений у лютому 2024 року на дев’ять років за статтями про підбурювання до державної зради та схиляння до тероризму. За версією слідства, Васюренко вирішив «пом’якшити собі покарання» і став свідчити щодо громадян Росії, які могли бути причетні до діяльності «Російського добровольчого корпусу».

Дочка Богодарова живе в Києві. Вона пов’язує кримінальне переслідування батька зі своєю антивоєнною позицією. Вона розповіла, що перебувала в стосунках із чоловіком, який служив у РДК та загинув на війні в березні 2024 року. Дівчина також повідомила, що її батько погодився зі звинуваченнями, оскільки силовики погрожували йому відправкою його сина на війну та вбивством дочки.

Легіон «Свобода Росії» та Російський добровольчий корпус (РДК) – підрозділи, що складаються переважно з росіян і воюють на боці української армії. У Росії їх визнали «терористичними» організаціями.



