«Перемога здобувається всіма, кожен має розуміти власні кроки до неї» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що нерозумно сподіватися, що принесе «хтось інший», «перемога здобувається всіма».



«Нерозумно просто пасивно сподіватися, що перемогу принесе хтось інший, той, хто зараз в окопах, хто зараз у штурмах. Це спільне завдання. Перемога здобувається всіма. Тими, хто за неї бʼється, і тими, хто дає зброю. Тими, хто скорочує можливості держави-терориста, і тими, хто збільшує можливості України. Так само, як у складі Ставки кожен відповідає за свою частину оборони держави, на шляху до перемоги кожному й кожній варто розуміти: а що є вашими кроками до перемоги? Та чи на увесь шлях вистачає цих кроків?», – сказав він у своєму відеозверненні.

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За його словами, Україна зараз перебуває на такому етапі війни, коли важливо і суспільству, і партнерам не втрачати відчуття шляху, яким маємо пройти.



«Шляху, який попереду. Порівняно з минулим роком у багатьох місцях зараз тихіше. Але це не означає, що можна десь там ігнорувати війну чи бути менш сконцентрованими на допомозі державі. Нам вдалося зробити багато разом із партнерами для захисту людей, України, всієї Європи. Але це не означає, що зараз час спочивати на лаврах. Шлях – попереду. Рух – попереду. Те, для чого ми потребуємо не меншої єдності, ніж раніше. Не меншої зосередженості, ніж раніше», – наголосив Зеленський.

Як йдеться в нещодавно оприлюдненому опитуванні, проведеному Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI), 97 відсотків українців вірять у перемогу у війні, яку Росія розпочала проти України, а 74% вірять, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, визначених у 1991 році.