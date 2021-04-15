Переселенець з інвалідністю відсудив пенсію за сім років війни на Донбасі

Переселенець з Луганська, який має другу групу інвалідності й наразі мешкає у Дніпрі, Сергій Кендзеєрський отримав заборгованість із виплати пенсії за сім років. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила Марина Кіптіла, адвокатка Правозахисної групи «Січ», яка допомагала чоловікові в судах.

За її даними, чоловік отримав близько 100 тисяч гривень пенсії, яку держава не виплачувала йому з 2014-го по 2019-й рік, доки він мешкав на Луганщині, на непідконтрольній Україні території.

Як розповів Радіо Свобода Сергій Кендзеєрський, упродовж п’яти років він залишався в рідному селі Іванівка разом з дружиною, виїхати не міг через стан здоров’я. Переїхавши до Дніпра, чоловік звернувся до органів пенсійного забезпечення, але двічі отримав відмову.

В управлінні Пенсійного фонду в області переселенцеві пояснили, що він пропустив передбачений 5-річний термін звернення та не має на руках висновків щорічної медико-соціальної експертної комісії. Її чоловік проходив, але вдома, на непідконтрольній Україні території.

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Як зазначила адвокатка Марина Кіптіла, разом з тим у суді переселенець довів, що війна на Донбасі – це поважна причина для пропуску терміну звернення. Український суд також врахував документи медико-соціальної експертної комісії, які були видані на окупованій території.

Рішення окружного суду в Дніпрі було ухвалене ще в липні минулого року, оприлюднене у вересні, а виконане тільки зараз.