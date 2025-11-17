ООН: дві третини переселенців в Україні мають труднощі з оплатою нового житла

Дві третини з 3,7 мільйона переселенців в Україні мають труднощі з оплатою нового житла. Про це йдеться звіті Міжнародної організації ООН з міграції.

За даними організації, ВПО є одними з найбільш вразливих до житлової кризи, часто не маючи достатніх ресурсів для покриття витрат на оренду, для багатьох їхня залежність від ринку оренди вичерпала сімейні заощадження.

Згідно зі звітом, оприлюдненим у листопаді, переселенці змушені витрачати 50 відсотків або більше свого доходу на оренду. Зазначається, що понад половина (54%) ВПО проживають в орендованому житлі, тоді як приблизно кожен п’ятий (21%) проживає в інших осіб і покриває лише комунальні послуги. Невелика частка (3%) ВПО проживає безкоштовно, що відповідає низькій частці ВПО, які, як повідомляється, отримували підтримку від державної програми «Причисток» (2%).

Більшість ВПО – 50 відсотків – повідомили, що проживають у квартирах, 34 відсотки у будинках, а шість відсотків – в окремих кімнатах у будинку чи квартирі. Дев’ять відсотків повідомили, що проживають у громадському житлі.

ВПО, які проживають у містах, передмістях або селищах, значно частіше покладаються на орендоване житло, ніж ті, хто проживає у сільській місцевості.

Понад половина ВПО у великих містах (71%), передмістях (54%) або малих містах (56%) повідомили, що проживають в орендованому житлі, тоді як лише 22 відсотки ВПО у сільській місцевості орендували житло. У сільській місцевості рівень володіння житлом серед ВПО зріс до 33 відсотків – порівняно з лише 10 відсотками за межами сільської місцевості.

За оцінками ООН, близько 10,6 мільйона українців були змушені покинути свої домівки – майже чверть довоєнного населення, більшість з яких покинули країну. 3,7 мільйона людей залишаються в Україні.

Україна стикається з «безпрецедентною житловою кризою», понад 236 000 будівель було зруйновано або пошкоджено під час війни, а понад 2,5 мільйона житлових одиниць – близько 10 відсотків житлового фонду – були певним чином пошкоджені або недоступні через війну.