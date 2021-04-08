ПЛР-тест не потрібен іноземцям, які не досягли 12-річного віку – ДПСУ про зміни щодо перетину кордону

У Державній прикордонній службі України повідомили про деякі зміни при перетині державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без громадянства.

«Просимо звернути увагу на те, що за новою редакцією документу (урядової постанови – ред.) для перетину державного кордону на в’їзд в Україну іноземці повинні мати поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою компанією-партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні. Також іноземці повинні мати негативний результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону... Негативний результату ПЛР-тестування на COVID-19 не потрібен іноземцям та особам без громадянства, які не досягли 12 років», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

У відомстві також вказують, що у попередній редакції урядової постанови щодо перетину кордону час здачі ПЛР-тесту для українців обмежувався 48 годинами, відтепер його подовжено до 72 годин.

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Із 23 березня почали діяти нові правила в’їзду в Україну. Іноземці, зокрема, крім обов’язкового полісу страхування (вимоги щодо нього тепер прописані – ред.), повинні мати і негативний результат тестування на COVID-19.