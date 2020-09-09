Уряд схвалив скасування самоізоляції для студентів із окупованих територій

Кабінет міністрів України на засіданні 9 вересня ухвалив рішення про скасування проходження самоізоляції при перетині КПВВ для абітурієнтів і здобувачів освіти з окупованих територій України, які планують або вже навчаються на підконтрольній уряду території, повідомила пресслужба Кабміну.

«Зміни також передбачають, що окрім тих осіб, які зараховані на навчання до закладів освіти, мають намір вступити до закладів освіти або вже навчаються в закладах освіти, розташованих на підконтрольній уряду України території, самоізоляцію може не проходити один із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують абітурієнтів, студентів чи учнів», – йдеться в повідомленні.

Раніше у штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з 1 вересня, контрольні пункти в’їзду-виїзду на Донбасі переходять на осінній режим роботи та продовжують функціонувати в умовах карантинних обмежень.

Також минулого місяця у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначили, що з 00:00 29 серпня знімаються обмеження на перетин адміністративного кордону між анексованим Кримом і Херсонською областю. За даними відомства, громадяни, які їдуть на материкову частину України з Криму, мають обов’язково пройти двотижневу самоізоляцію або отримати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.