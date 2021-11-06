Перевірка COVID-сертифікатів правоохоронцями є законною і не є розголошенням медичної таємниці – МОЗ України

Перевірка правоохоронцями COVID-сертифікатів є законною і не є розголошенням медичної таємниці, заявляє Міністерство охорони здоров'я України у своєму повідомленні МОЗ.

«Міністерство охорони здоров'я інформує, що згідно зі статтею 39-1 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, отримані при його медичному обстеженні. Тобто медична таємниця містить звернення до лікаря чи діагноз, а у документах про вакцинацію цих відомостей немає», – йдеться у повідомленні МОЗ.

Міністерство зазначає, що таким чином правоохоронці при перевірках дотримання карантинних правил можуть вимагати у громадян пред'явити COVID-сертифікат, не порушуючи при цьому закону.

Поліція 1 листопада в Києві перевірила 482 транспортні засоби та склала 20 адміністративних протоколів щодо громадян через відсутність у них сертифікатів про вакцинацію та інші COVID-документи, що дозволяють проїзд у транспорті.

Протягом доби 5 листопада від хвороби вакцинувалися 278 917 людей, з них 95 623 отримали другу дозу. За час вакцинальної кампанії вацкинувалися понад 11,26 мільйона людей, пона 7,85 мільйона з них – двома дозами.

Загалом за час пандемії в Україні, за офіційними даними захворіли понад 3,058 мільйона людей, з них померли 71 635.