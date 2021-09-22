Росія: число постраждалих після стрілянини в Пермі збільшилося до 43

У Росії число постраждалих після стрілянини в Пермському держуніверситеті збільшилася до 43 осіб, включаючи нападника, якого поранили при затриманні, повідомляє російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на Міністерство охорони здоров’я Пермського краю.

«Важкий тільки один, це стрілок. Він у вкрай тяжкому стані. Вчора ввечері була проведена ампутація частини гомілки. Стан нестабільний, вкрай тяжкий. Всі решта 11 осіб, що перебувають у стаціонарі, – в задовільному стані. Також у задовільному стані ті, хто перебуває на амбулаторному лікуванні», – розповіла міністр охорони здоров’я регіону Анастасія Крутень на засіданні крайового уряду.

За даними влади, 20 вересня в Пермському держуніверситеті студент цього ж вишу почав стрілянину. У результаті шестеро людей загинули.

За даними слідства, стрілянину в університеті влаштував 18-річний Тимур Бекмансуров. Напередодні він, за даними Слідчого комітету Росії, опублікував на своїй сторінці в соцмережах докладний опис своєї підготовки.

Нападника в перестрілці важко поранив співробітник ДПС, який першим опинився на місці трагедії.

Слідчий комітет Росії порушив справу за статтею «вбивство двох і більше осіб».