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04 Березень 2019, Київ 21:59
Новини | Міжнародні

Помер Люк Перрі – зірка серіалу «Беверлі-Гіллз, 90210»

Люк Перрі зіграв у культовому серіалі 90-х героя Ділана Маккея

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У віці 52 років у США помер зірка популярного у 1990-х роках серіалу «Беверлі-Гіллз, 90210», який зіграв у стрічці героя Ділана Маккея.

Як повідомляють західні ЗМІ, актор помер після ускладнень від перенесеного інсульту.

Повідомляється, що 1 березня Люка Перрі терміново госпіталізували в лікарню Лос-Анджелеса. У цьому медичному закладі Перрі знімався для серіалу «Рівердейл».

Незадовго до смерті Люка Перрі американська телекомпанія Fox оголосила про перезапуск серіалу «Беверлі-Гіллз, 90210».

Раніше сьогодні стало відомо, що помер вокаліст гурту The Prodigy Кіт Флінт.

Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт – сюжет
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Помер вокаліст групи The Prodigy Кіт Флінт – сюжет

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