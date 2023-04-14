Першу чергу Національного військового кладовища відкриють наприкінці осені – Мінветеранів

Національне військове меморіальне кладовище буде розташоване на лівому березі Києва – про це повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун, передає пресслужба Міністерства ветеранів.

За повідомленням, кладовище, де будуть поховані українські військові, буде побудоване на Броварському проспекті Дніпровського району міста Києва. Зараз відомство працює над передачею земельної ділянки до державної установи при міністерстві.

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«Відповідно до плану дій Уряду ми створили державну установу, яка опікуватиметься всіма цими процесами. Уже затверджено земельну ділянку під будівництво кладовища. Відповідно погодженому плану-графіку будівництва, початок поховань на першій черзі Національного військового меморіального кладовища буде наприкінці осені цього року», – розповів Порхун.

Очікується, що після введення першої черги будівництва Мінветеранів в експлуатацію буде побудовано цілісний комплекс меморіалу, який включатиме музей та інші споруди для організації почесних поховань.

Восени 2022 року Порхун повідомив, що «Національне військове меморіальне кладовище» в Києві почнуть будувати до кінця 2023 року.