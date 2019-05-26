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26 Травень 2019, Київ 14:56
Новини | Міжнародні

У Перу стався потужний землетрус

У Перу стався землетрус

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Вранці 26 травня на півночі Перу стався потужний землетрус магнітудою 8,0. Про це повідомляє Геологічна служба Сполучених Штатів.

Місцева влада зазначає, що поштовхи відчувалися по всій країні, навіть у столиці Лімі, що розташована за сотні кілометрів від епіцентру землетрусу, повідомляє Reuters.

Попередньо повідомлень про жертви чи значні збитки немає.

Перу знаходиться на так званому Тихоокеанському "Вогняному кільці", де відбувається більша частина сейсмічної активності у світі.

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