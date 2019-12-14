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15 грудня 2019, Київ 00:04
Новини | Політика

У Кремлі заявили про відсутність «доленосного прориву» на переговорах у «нормандському форматі»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков

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Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував зустріч у «нормандському форматі», яка відбулася на початку поточного тижня в Парижі, заявивши про відсутність «прориву»

«Зустріч не призвела до доленосного прориву. Чи відновився «нормандський формат» після значної перерви? – Так. Чи досягнуто доленосного прориву? – Ні», – цитують слова Пєскова російські ЗМІ з посиланням на «Первый канал», якому прессекретар Путіна дав інтерв’ю.

Напередодні Дмитро Пєвсков на запитання, за яких умов Кремль погодиться провести додаткові переговори для модернізації Мінських угод, заявив, що це справа Києва і «самопроголошених республік», вчергове назвавши збройний конфлікт на Донбасі «внутрішньоукраїнським».

Ілля Пономарьов, ексдепутат Держдуми Росії
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9 грудня в Парижі пройшов саміт у «нормандському форматі» – зустріч лідерів Франції, Німеччини, України і Росії. Головною темою зустрічі стали пошуки шляхів мирного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. Учасники домовилися про забезпечення режиму припинення вогню до кінця 2019 року, а також обмін утримуваними особами за форматом всіх на всіх. За підсумками зустрічі ухвалили декларацію, в якій сторони висловили прихильність Мінським угодами як базі для подальших переговорів.

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