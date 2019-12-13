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13 грудня 2019, Київ 14:41
Новини | Політика

Речник Путіна порадив Зеленському «не піднімати питання Криму»

Напередодні Зеленський (на фото) заявив, що готовий знову потиснути руку Путіну, якщо Україні повернуть окуповані території.

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Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков порадив президенту України Володимиру Зеленському «не піднімати питання Криму».

«Краще Путіну тиснути руку, не піднімаючи питання про Крим. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то ми вже говорили: тут треба не Путіну тиснути руку, а виконувати Мінські домовленості. Тоді можна буде всім один одному потиснути руки і привітати з тим, що українці вирішили свій внутрішньоукраїнський конфлікт», – сказав Пєсков.

Зліва направо: президент Франції Емманюель Макрон, президент Росії Володимир Путін, президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Анґела Меркель, Париж, Франція, 9 грудня 2019 року
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Результати зустрічі лідерів «нормандської четвірки» і перші реакції

На питання, за яких умов Кремль погодиться провести додаткові переговори для модернізації Мінських угод, Пєсков відповів: «Тут навіть не треба Кремль питати».

«Тут потрібна обопільна воля сторін конфлікту, а сторонами конфлікту є, з одного боку, Київ, а з іншого – «самопроголошені республіки», – стверджує Пєсков.

Увечері 12 грудня Зеленський заявив, що під час зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі потиснув руку російському президенту Володимиру Путіну, і зазначив, що готовий повторити це, якщо Україні повернуть окуповані території.

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