Речник Путіна порадив Зеленському «не піднімати питання Криму»

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков порадив президенту України Володимиру Зеленському «не піднімати питання Криму».

«Краще Путіну тиснути руку, не піднімаючи питання про Крим. Це точно можна сказати. А що стосується Донбасу, то ми вже говорили: тут треба не Путіну тиснути руку, а виконувати Мінські домовленості. Тоді можна буде всім один одному потиснути руки і привітати з тим, що українці вирішили свій внутрішньоукраїнський конфлікт», – сказав Пєсков.

На питання, за яких умов Кремль погодиться провести додаткові переговори для модернізації Мінських угод, Пєсков відповів: «Тут навіть не треба Кремль питати».

«Тут потрібна обопільна воля сторін конфлікту, а сторонами конфлікту є, з одного боку, Київ, а з іншого – «самопроголошені республіки», – стверджує Пєсков.

Увечері 12 грудня Зеленський заявив, що під час зустрічі «нормандської четвірки» в Парижі потиснув руку російському президенту Володимиру Путіну, і зазначив, що готовий повторити це, якщо Україні повернуть окуповані території.