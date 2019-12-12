Зеленський заявив, що готовий «100 разів» потиснути руку Путіну, якщо Україні повернуть Крим

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі у Парижі потиснув руку російському президенту Володимиру Путіну, і зазначив, що готовий повторити це, якщо Україні повернуть окуповані території.

«Якщо ми хочемо припинити війну, ми повинні розмовляти. Якщо завтра нам повернуть нашу землю, тимчасово окупований Донбас, то я можу ще 10 разів потиснути руку. А якщо нам повернуть наш Крим – а його обов’язково колись повернуть – можна і 100 разів руку потиснути», – сказав Зеленський в ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1».

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччини, України та Росії домовилися, що до кінця року Київ та Москва проведуть обмін утримуваними особами за формулою «всіх на всіх» до 31 грудня. Вони підтримали повне припинення вогню на сході України, яке має розпочатися до кінця 2019 року.

Крім того, лідери країн «нормандської четвірки» вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство.

Після зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що закон про особливий статус Донбасу може бути продовжений ще на рік.