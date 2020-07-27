У Кремлі заявили, що не прагнуть приєднатися до G7

У Кремлі заявили, що не прагнуть приєднатися до «Групи семи» (G7), звідки Росію було виключено після агресії проти України. Як пишуть у понеділок російські ЗМІ, про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи заяву очільника МЗС Німеччини Гайко Мааса.

«Росія не прагне приєднатися до «сімки», більш того, в Росії неодноразово говорили про те, що ми дуже задоволені ефективністю роботи в рамках таких форматів, як велика двадцятка, які краще відповідають сучасним, напевно, економічним реаліям з точки зору центрів економічного розвитку в світі», – сказав Пєсков.

Він заявив, що президент Росії Володимир Путін жодного разу не виступав з якимось ініціативами, зверненнями чи діями задля того, щоб Росія знову приєдналася до роботи у форматі G7.

Раніше сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас відкинув пропозицію дозволити Росії повернутися до «Групи семи» економічно розвинутих держав (G7) після того, як президент США порушив це питання. «Причиною вилучення Росії були анексія Криму й інтервенція на сході України», – заявив Маас в інтерв’ю, яке буде опубліковане 27 липня у двох німецьких газетах: Rheinische Post і Bonner General-Anzeiger. За словами міністра, поки вирішення ситуації щодо Криму і Донбасу немає, він не бачить «жодного шансу» того, що Росія приєднається до G7.

До G7 входять США, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія й Італію.

Президент США Дональд Трамп запропонував Росії повернутися до G7 у травні, коли оголосив про плани перенести щорічний саміт групи на вересень через пандемію коронавірусу. Він сказав, що хотів би розширити список запрошених і долучити Австралію, Росію, Південну Корею й Індію.

Трамп заявив, що запрошення президента Росії Володимира Путіна на розширений саміт «Групи семи» є «здоровим глуздом», бо країнам потрібно розмовляти з Росією, незважаючи на її політику на міжнародній арені й анексію Криму.

Росія раніше була в групі, але її виключили після анексії Криму в 2014 році.