Президент США Дональд Трамп не відмовиться від свої намірів і «неодмінно» запросить президента Росії Володимира Путіна на саміт «Групи семи», який наступного року відбудеться у США. Про це він заявив 26 серпня на пресконференції після саміту G7 у Біарріці.

«Зможе він приїхати чи ні, психологічно, я думаю, це важко зробити», – додав Трамп, зазначивши, що Путін «горда людина».

Це вже вдруге за тиждень Трамп висловився про те, що Росію треба повернути до групи. Раніше про це він говорив 21 серпня у Білому домі.

На цій же пресконференції прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив проти повернення формату «Групи восьми», куди входила Росія.

«Росії потрібно змінити свою поведінку, яка привела її до виключення у 2014 році», – наголосив Трюдо, вкотре засудивши анексію Криму та російську агресію проти України.

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26 серпня правляча коаліція Бундестагу Німеччини «Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціалістичний союз» відкинула ідею запросити Росію на саміт «Групи семи». Відповідну заяву віце-глави фракції Йоганна Вадефуля поширив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

В чотирьох інших країнах-членах групи – Великій Британії, Канаді, Німеччині і Франції – раніше наголосили, що повернення Росії до групи могло б бути можливе тільки після повного виконання Росією мінських домовленостей про врегулювання на сході України. Але, за винятком голови МЗС Канади Христі Фріланд, українки за національністю, інші промовці не згадували про деокупацію Криму – хоча саме окупація півострова стала причиною виключення Росії.

Схожу позицію про неможливість повернення Росії без її відмови від тих кроків, які спричинили виключення, висловили і в Європейському союзі, де вважають, що на наступний саміт «Групи семи» доцільніше запросити Україну як гостя.