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08 Грудень 2018, Київ 16:56
Новини | Політика

Росію на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» представлятиме Сурков – Пєсков

На зустріч в Берлін від Росії поїде Сурков

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Росію на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» в Берліні представлятиме помічник російського президента Володимира Путіна Владислав Сурков.

Про це 8 грудня повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.

Він додав, що йдеться про зустріч, про яку в Аргентині Путін домовився з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

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