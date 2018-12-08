(Друкуємо мовою оригіналу)

Почему переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе стоят на месте? Зачем экс-боевику криптобиржа? И что говорят в Луганске о военном положении? Подробнее в обзоре прессы от Радио Донбасс.Реалии.

«Минск» в тупике?

Переговоры по Донбассу в Минске последние полгода стоят на месте. Не потому, что нет аргументов, а потому, что есть политические указания России – ничего не решать с нынешним украинским руководством, утверждает новый глава украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук в интервью сайту «​ВС Украина»​.

Он напоминает, что минский формат – это вспомогательный механизм «Нормандской четверки». В нем не решаются вопросы, а нарабатываются предложения для лидеров «Нормандской четверки». «Четверка» два года не собиралась. Владимир Путин это объясняет тем, что Украина якобы не выполняет договоренности. Отсюда – в минские переговоры не вносится ничего с уровня «Нормандской четверки», что можно было бы имплементировать.

Как утверждает Марчук, если Путин не хочет, то это никто не сможет сделать.

Вместе мы сила

Россия и дальше будет использовать приемы гибридной войны против Украины, если ее не остановить силой, пишет сайт «Новости Донбасса».

Эксперты, опрошенные журналистами интернет-издания, утверждают, что открытое применение силы в море – довольно смелый и дерзкий шаг России, учитывая, что до этого она действовала через «посредников».

По данным эксперта по вопросам Крыма Андрея Клименко, вероятнее всего Кремль делает ставку на торговую блокаду. Так он нанесет куда больший урон Украине, чем захват немногочисленных военных кораблей.

При этом, по словам Клименко, Украина может дать достойный ответ – экономические и политические санкции. При этом Украина должна обратиться к международному праву, чтобы доказать свою правоту, так как самостоятельно она со всеми задачами не справится.

«Морячок» и криптобиржа

Дмитрий Хавченко, бывший боевик группировки «ДНР» с позывным «Морячок», стал собственником криптобиржи, через которую, по версии властей США, было отмыто не менее 4 миллиардов долларов, сообщает русская служба ВВС.

Как отмечает вещатель, сама торговая площадка, чей суточный оборот год назад составлял 80 миллионов долларов, не работает. Но по словам самого Хавченко, он намерен ее перезапустить.

По задумке экс-боевика, биржа станет площадкой по финансовой линии группировок «ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Основная ее цель, как заявил Хавченко, борьба с засильем доллара. Головной офис криптобиржи разместится в оккупированном Россией Крыму.

По словам замдиректора организации «Трансперенси Интернешнл – Россия» Ильи Шуманова, криптовалюты – это альтернативный инструмент теневого финансирования таких проектов, как «ЛДНР».

Сапожник без сапог

Уже несколько лет подряд Северодонецк попадает в число городов, которые не могут вовремя начать отопительный сезон. Таких проблемных городов в Украине много, но Северодонецк среди них – единственный областной центр (выполняет функции административного центра Луганской области – ред.), пишет блогер Денис Казанский.

Причина хронических проблем с отоплением – долги местной ТЭЦ, которые накопились еще при Януковиче, и из года в год только увеличиваются. Несмотря на то, что сама ТЭЦ находится в угледобывающим регионе, она работает не на угле, что было бы логично, а на дорогом газе.

Блогер отмечает, что всего в нескольких километрах от Северодонецка расположены шахты объединения «Лисичанскуголь», которые испытывают проблемы с реализацией угля. При этом топить углем в Северодонецке не хотят.

По мнению распорядителя имущества Северодонецкой ТЭЦ Игоря Мучинского, такая ситуация сложилась не случайно. Предприятие искусственно загоняют в долги с помощью различных коррупционных схем.

Мы и ваше военное положение

Что в Луганске говорят о военном положении в Украине? В общем – ничего, пишет блогер Ольга Кучер для сайта «Остров».

Как утверждает луганчанка, за четыре года, разделённые несколькими километрами пешего перехода, Украина и ее оккупированные территории не стали ближе. Политики, события, информационные вбросы планомерно сделали своё дело. Как вода, которая точит камень, люди стали отдаляться.

Нет, как пишет блогер, те, кто регулярно пересекает линию соприкосновения, следят за новостями и стремятся ориентироваться в происходящем. Но примерно так, как турист перед вылетом смотрит прогноз погоды той страны, куда летит и переводит часы. И даже по вопросам выехавших друзей становится понятно, что луганчане для них стали диковинкой, как и остальная Украина для ОРЛО.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)