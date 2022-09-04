Пєсков: візові обмеження ЄС вимагатимуть «серйозних кроків» у відповідь

У Кремлі заявили, що візові обмеження ЄС для громадян РФ вимагатимуть «серйозних кроків» у відповідь. Про це в інтерв'ю програмі «Москва. Кремль. Путін» телеканалу «Росія 1» сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«Побачимо, чим це все закінчиться. Це безпрецедентно, це, звичайно, вимагатиме серйозних кроків у відповідь з нашого боку. Але це та реальність, в якій ми живемо і нам потрібно бути міцними, сміливими і йти далі тим шляхом, яким ми пішли. У нас немає іншого виходу», – зазначив він.

«Те, що вони (кроки у відповідь - ред.) будуть у такому разі, – це 100%. Якими вони будуть? Ну, можна сказати, що такими: як і наскільки це буде відповідати нашим інтересам», – відповів Пєсков на запитання, якими будуть кроки Москви у відповідь.

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31 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі у Празі домовилися призупинити дію угоди про спрощений візовий режим із Росією. Це ускладнить і зробить дорожчим в'їзд до ЄС для російських громадян. Москва заявила, що буде вживати заходи у відповідь на візові обмеження для росіян.