У центрі Санкт-Петербурга активісти провели одиночні пікети до Дня Незалежності України

У центрі російського Санкт-Петербурга на перетині Невського проспекту і Малої Садової 24 серпня активісти влаштували серію одиночних пікетів до Дня Незалежності України. Як повідомляє російський правозахисний портал «ОВД-инфо», о 16-й годині російські силовики затримали учасника одного з пікетів Олексія Соловйова. Повідомляється, що Соловйова забрали у відділок, але відпустили після отримання пояснень.

З відеотрансляції, яку вела у Facebook Ольга Смирнова, видно, як до учасників пікетів, які тримали в руках прапор України і плакати з привітаннями Україні, підходили співробітники російської поліції і перехожі. Деякі з них підтримували, а деякі засуджували пікети.

Раніше повідомлялося, що у Новосибірську, на півночі Росії, місцеві активісти провели мітинг до Дня Незалежності України.