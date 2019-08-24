«Владо, досить воювати»: у російському Новосибірську мітингували до Дня незалежності України

У Новосибірську на півночі Росії місцеві активісти провели мітинг до Дня незалежності України, повідомляє проект Радіо Свобода Сибирь.Реалии.

Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: «Слава Україні», «Свободу Сенцову і Кольченку», «Владо, досить воювати». Всього на площі зібралося 13 активістів.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії є припинити втручання у справи незалежної держави.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. У столиці Києві відбулися як офіційне святкування, «Хода гідності» за участі президента України, так і неофіційний Марш ветеранів. Традиційного параду військової техніки в Києві цього року не проводять.