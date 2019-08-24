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24 Серпень 2019, Київ 18:34
Новини | Суспільство

«Владо, досить воювати»: у російському Новосибірську мітингували до Дня незалежності України

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У Новосибірську на півночі Росії місцеві активісти провели мітинг до Дня незалежності України, повідомляє проект Радіо Свобода Сибирь.Реалии.

Учасники акції тримали в руках прапори і плакати з гаслами: «Слава Україні», «Свободу Сенцову і Кольченку», «Владо, досить воювати». Всього на площі зібралося 13 активістів.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії є припинити втручання у справи незалежної держави.

/**/ /**/ /**/ Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін (архівне фото)
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