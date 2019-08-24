Трюдо заявив про «узи сім’ї, дружби та спільні цінності» у відносинах Канади та України

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо привітав українців з Днем незалежності, заявивши про підвалини, що лежать в основі міцних канадсько-українських відносин.

«Протягом поколінь українсько-канадська громада, яка налічує нині понад 1,3 мільйона людей, вплітає свої нитки в нашу національну структуру. Завдяки своїй яскравій мові, культурі і традиціям українські канадці сформували і продовжують формувати краще в нашій країні. Вони також створили тісні зв’язки між нашими країнами, з’єднавши канадців і українців від Келоуна до Києва, від Едмонтона до Енергодара, від Дофіна до Дніпра. Ці глибокі і міцні узи сім’ї та дружби, а також наші спільні цінності лежать в основі міцних канадсько-українських відносин», – звернувся Трюдо 24 серпня з нагоди державного свята України.

Канадський прем’єр нагадав, що в липні мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, щоб «підтвердити незмінну підтримку Канадою народу України та суверенітету і територіальної цілісності».

«Від імені всіх канадців, Софі (дружина – ред.) і від мене бажаю всім відсвяткувати щасливий День незалежності України. Слава Україні!», – завершив своє привітання Джастін Трюдо.

24 серпня Україна відзначає 28-у річницю Незалежності.