У Мінекономіки повідомили про «інформатаку» з використанням фейкового номера міністра Петрашка

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства повідомили про інформаційну атаку із використанням фейкового номера профільного міністра Ігоря Петрашка.

«Сьогодні в черговий раз невідомими особами розповсюджується фейковий номер міністра Ігоря Петрашка з «дорученнями» нібито від міністра. Інформуємо, що номер +38 095 665 06 35 не має жодного відношення до міністра», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не вказують, чи звернулися до компетентних органів через «атаку», і наскільки часто відбуваються подібні інциденти.

У лютому в СБУ повідомляли, що спецслужби припинили близько 70 кібератак, більш ніж половина з яких були спрямовані на органи державної влади.