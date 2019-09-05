Голова МЗС Чехії вперше поговорив із Пристайком і запросив його до Праги

Міністр закордонних справ Чехії Томас Петршічек вперше поспілкувався з Вадимом Пристайком після його призначення головою МЗС України. Про це Петршічек повідомив у своєму Twitter.

«Війна на сході України ще далеко не закінчується. Потрібно продовжувати реформи і втілювати Договір про асоціацію з Європейським союзом, адже він вже приносить користь нашій торгівлі», – написав глава чеського дипломатичного відомства, позначивши в дописі українського колегу.

Він також зазначив, що Пристайко подякував йому за підтримку Чехією Києва та за запрошення до Праги.

За повідомленням самого Вадима Пристайка, він вперше зареєстрував акаунт у Twitter 5 травня – за тиждень після призначення його головою МЗС України.

Верховна Рада проголосувала за кандидатуру Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ 29 серпня 2019 року.